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19 июня, 21:02

Два ДТП с мопедом и мотоциклом произошло в Москве за день, один человек погиб

Подросток на мопеде сбил ребёнка. Обложка © Прокуратура Москвы

Подросток на мопеде сбил ребёнка. Обложка © Прокуратура Москвы

На Правобережной улице в Северном округе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. 16-летний юноша, управляя мопедом, наехал на маленького ребёнка на дороге. Представители столичной прокуратуры сообщили, что пострадавшую четырёхлетнюю девочку немедленно доставили в больницу.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал малолетний ребёнок»,указали в ведомстве.

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Ещё один трагический инцидент с двухколёсным транспортом зафиксировали в другом районе столицы. В Большом Купавенском проезде водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». От полученных травм водитель байка скончался на месте. Расследование этого ДТП также взяли на контроль в прокуратуре.

Ранее в подмосковном Одинцове столкнулись четыре легковых автомобиля. ДТП случилось примерно в 20:15 на 73-м километре Минского шоссе. В результате аварии пострадал один человек.

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Лия Мурадьян
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