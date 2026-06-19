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19 июня, 19:37

В подмосковном Одинцове столкнулись четыре машины, один человек в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четыре легковых автомобиля столкнулись в подмосковном Одинцове. Инцидент произошёл примерно в 20:15 на 73-м километре Минского шоссе. В результате аварии пострадал один человек. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, произошло столкновение четырёх легковых автомобилей», сообщили в полиции.

Пострадавшему с телесными повреждениями потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали. На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

В подмосковной полиции отметили, что из-за ДТП движение в сторону области ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

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Ранее в Санкт-Петербурге скончался водитель автомобиля «Хёндэ Крета», который въехал в толпу пешеходов у здания клиники военной травматологии на Боткинской улице. В результате наезда пострадали двое мужчин: один — в тяжёлом состоянии, второй получил лёгкие ранения. Оба были госпитализированы.

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Лия Мурадьян
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