Нижегородский суд арестовал виновного в массовом ДТП мажора Корнилова до 23 июля

Суд Нижнего Новгорода заключил под стражу 21-летнего мажора Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сергей Корнилов в зале суда. Видео © VK / ГУ МВД по Нижегородской области

Молодому человеку вменяют нарушение статьи 267.1 УК РФ. Ранее в отношении него действовал запрет определённых действий, однако следователь настоял на ужесточении меры.

Суд счёл доводы следствия убедительными. Подследственный арестован до 23 июля 2026 года. Подробности эпизода, ставшего основанием для уголовного преследования, в ведомстве пока не раскрывают.