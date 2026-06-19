Нижегородский суд арестовал виновного в массовом ДТП мажора Корнилова до 23 июля
Сергей Корнилов. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kornilov_ser
Суд Нижнего Новгорода заключил под стражу 21-летнего мажора Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Сергей Корнилов в зале суда. Видео © VK / ГУ МВД по Нижегородской области
Молодому человеку вменяют нарушение статьи 267.1 УК РФ. Ранее в отношении него действовал запрет определённых действий, однако следователь настоял на ужесточении меры.
Суд счёл доводы следствия убедительными. Подследственный арестован до 23 июля 2026 года. Подробности эпизода, ставшего основанием для уголовного преследования, в ведомстве пока не раскрывают.
Напомним, 20 мая Корнилов в нетрезвом виде сел за руль дорогого кабриолета, вылетел на встречку и протаранил несколько машин, остановившись только после удара о бордюр. После аварии он продолжил вечер в ресторане, где также успел набедокурить, а на следующий день опубликовал видео с извинениями, что не спасло его от наказания. Из СИЗО его выпустили только 8 июня.
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