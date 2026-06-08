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Регион
8 июня, 14:28

Устроивший массовое ДТП нижегородский мажор Корнилов вышел из изолятора

Сергей Корнилов. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kornilov_ser

Сергей Корнилов. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kornilov_ser

21-летний сын миллиардера из Нижнего Новгорода Сергей Корнилов, устроивший массовую аварию, вышел из изолятора. Он провёл под арестом 10 суток. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

На мажора завели два дела: за опасное вождение и за хулиганство. За хулиганство суд дал ему 10 суток административного ареста. Наказание он отбыл в изоляторе временного содержания. В полиции сообщили, что всё это время он содержался в нормальных условиях, по закону.

Кроме того, его лишили водительских прав на 1 год и 11 месяцев за ДТП. Также Корнилову запретили посещать бары и рестораны, где продают алкоголь.

Семья мажора Корнилова, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, разбогатела на СВО
Семья мажора Корнилова, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, разбогатела на СВО

Напомним, что 20 мая Корнилов в нетрезвом виде сел за руль дорогого кабриолета, вылетел на встречную полосу и протаранил несколько машин. Остановился, только врезавшись в бордюр. После аварии он вместе с друзьями пошёл в ресторан, где тоже успел нашуметь. На следующий день он выложил видео с извинениями, но это не спасло его от наказания.

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Наталья Афонина
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