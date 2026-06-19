В Петербурге скончался водитель, въехавший в толпу пешеходов на Боткинской улице

В Санкт-Петербурге скончался водитель автомобиля «Хёндэ Крета», который накануне въехал в толпу пешеходов у здания клиники военной травматологии на Боткинской улице. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в результате наезда пострадали двое мужчин: один — в тяжёлом состоянии, второй получил лёгкие ранения. Оба были госпитализированы. Причины, по которым автомобиль оказался на тротуаре, устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, в Выборгском районе Санкт-Петербурга на Боткинской улице днём произошло ДТП. Водитель кроссовера Hyundai Creta по неустановленной причине выехал на тротуар и сбил двух мужчин 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии, второй — в лёгком. Сам водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, его личность устанавливается.