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18 июня, 14:41

В Петербурге водитель Hyundai Creta сбил двух пешеходов на тротуаре

В Петербурге водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Петербурге водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошёл днём на Боткинской улице. Автомобиль Hyundai Creta по неустановленной причине выехал на тротуар и сбил двух мужчин 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии, второй — в лёгком.

Сам водитель, личность которого устанавливается, доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, уточнили в ведомстве.

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Александра Мышляева
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