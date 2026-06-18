В Петербурге водитель Hyundai Creta сбил двух пешеходов на тротуаре

В Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошёл днём на Боткинской улице. Автомобиль Hyundai Creta по неустановленной причине выехал на тротуар и сбил двух мужчин 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии, второй — в лёгком.

Сам водитель, личность которого устанавливается, доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, уточнили в ведомстве.

Ранее в Стерлитамаке произошла смертельная дорожная авария, в которой погибли двое несовершеннолетних. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Renault Espace. Водитель отечественной машины и несовершеннолетний пассажир скончались на месте от полученных травм.