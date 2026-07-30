Три человека пострадали в массовом ДТП на МКАД

На 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Подробности о личностях пострадавших и причинах столкновения пока не раскрываются.

Напомним, в Москве на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб на месте. Столичная Госавтоинспекция сообщила, что сотрудники ГИБДД и следственная группа работают на месте для установления всех обстоятельств. Причины аварии пока выясняются.