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30 июля, 16:15

Три человека пострадали в массовом ДТП на МКАД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Подробности о личностях пострадавших и причинах столкновения пока не раскрываются.

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Напомним, в Москве на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб на месте. Столичная Госавтоинспекция сообщила, что сотрудники ГИБДД и следственная группа работают на месте для установления всех обстоятельств. Причины аварии пока выясняются.

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Анастасия Никонорова
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