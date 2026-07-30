В Лаишевском районе Татарстана произошло серьёзное ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. По данным Госавтоинспекции республики, столкновение случилось утром 30 июля.

Четверо детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Татарстане. Фото © VK/МВД по Республике Татарстан

Предварительная причина аварии — водитель легкового автомобиля Ford Focus, по всей видимости, уснул за рулём, после чего его машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Ford Transit. В салоне микроавтобуса находились 12 несовершеннолетних спортсменов.

Четверо хоккеистов были оперативно доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани. Медики диагностировали у них различные травмы, включая компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«В Детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы четверо детей. Состояние пациентов — средней тяжести, с различными травмами — компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. По оценкам врачей, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента продолжают выяснять сотрудники ГИБДД. На месте работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. О состоянии остальных детей, находившихся в автобусе, не сообщается.

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