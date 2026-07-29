В Бурятии лишённый прав водитель попал в аварию с двумя пассажирками

В Тарбагатайском районе Бурятии 28 июля тяжёлая авария на федеральной трассе Р-258 «Байкал» закончилась госпитализацией трёх человек. Машина вылетела с дороги на 486-м километре магистрали. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Согласно ведомству, за рулём «Мазды Фамилии» находился 36-летний мужчина, лишённый прав. Ехав в сторону Улан-Удэ, он не удержал автомобиль, после чего тот съехал с проезжей части, ударился в бетонный столб и перевернулся. Травмы получили сам водитель и две пассажирки 18 и 19 лет. Всех троих доставили в медучреждение.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зафиксировали 20 ДТП. Инспекторы также выявили 323 нарушения ПДД. Ещё 10 водителей с признаками опьянения отстранили от управления.

А ранее в Ярославле в аварии с автобусом и «газелью» пострадали шесть человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Октября. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась управлявшему «газелью» водителю и трём его пассажирам. Кроме того, за медицинской помощью обратились ещё два человека, находившиеся в салоне рейсового автобуса. Всех фигурантов происшествия госпитализировали в лечебное учреждение.