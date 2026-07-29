Подросток на самокате столкнулся с BMW и попал в реанимацию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло серьёзное ДТП с участием подростков на электросамокате. В результате столкновения с автомобилем марки BMW 15-летний молодой человек был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился 28 июля.

Подростки на электросамокате столкнулись с BMW Екатеринбурге. Видео © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

По данным ведомства, двое несовершеннолетних ехали на одном самокате по проезжей части. При попытке перестроиться они столкнулись с автомобилем BMW. В результате удара 15-летний водитель самоката получил серьёзные травмы и был срочно доставлен в больницу. Его 14-летнему пассажиру медицинская помощь была оказана на месте.

За рулём иномарки находилась женщина с небольшим опытом вождения. По её словам, мальчики неожиданно и резко перестроились прямо перед ней. При этом у водителя BMW отсутствовал полис ОСАГО и не было установлено обязательного знака «Начинающий водитель». По факту аварии назначено расследование.

Ранее замначальника регионального УГИБДД Антон Ахминов призвал ввести отдельную категорию водительских прав и государственные номера для электросамокатов в Санкт-Петербурге. Ахминов обратил внимание на случаи, когда самокатчики травмируют пешеходов и уезжают с места происшествия. Сейчас за такое нарушение они могут получить только штраф.