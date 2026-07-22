В Петербурге предложили ввести водительские права для самокатчиков

Отдельную категорию водительских прав и государственные номера предложили ввести для электросамокатов в Санкт-Петербурге. С инициативой выступил замначальника регионального УГИБДД Антон Ахминов на пресс-конференции.

За первую половину 2026 года число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в регионе выросло вдвое. Госавтоинспекция также фиксирует больше аварий на тротуарах и других участках вне проезжей части. Ахминов обратил внимание на случаи, когда самокатчики травмируют пешеходов и уезжают с места происшествия. Сейчас за такое нарушение они могут получить только штраф.

«За шесть месяцев 2026 года на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано +96% ДТП с участием велосипедистов, в результате которых пострадало +100% к аналогичному периоду прошлого года и +25% погибло. Также на территории города зарегистрировано на 100 с лишним процентов больше ДТП с участием лиц, использующих СИМ», — приводит слова Ахминова ТАСС.

Инициатива также обяжет сервисы кикшеринга проверять наличие прав перед началом поездки. При этом Госавтоинспекция может только направлять предложения законодателям.

В апреле Законодательное собрание Петербурга уже обратилось в Минтранс с похожей инициативой. Депутаты предложили повысить минимальный возраст для управления СИМ с 14 до 16 лет. Они также выступили за обязательные регистрационные знаки и уточнение статуса такого транспорта. В мае Минтранс пообещал учесть эти предложения.

Ранее Ассоциация операторов микромобильности запустила чат-боты для жалоб на самокатчиков в «Максе» и «ВКонтакте». Пользователь может указать место и время нарушения, а также прикрепить фотографию или видео. Система направит обращение владельцу самоката и позволит следить за его рассмотрением. Оператор может предупредить нарушителя, назначить штраф или заблокировать его аккаунт. Боты принимают жалобы только на арендные электросамокаты и работают более чем в 200 городах России, Белоруссии и Казахстана. За год аналогичный сервис в телеграме обработал свыше 300 тыс. обращений.