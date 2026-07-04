В Балашихе двухлетняя девочка угнала самокат и пустилась в бега

В подмосковной Балашихе двухлетняя девочка сбежала от родителей, села на чужой самокат и уехала с детской площадки. Инцидент попал на камеры наблюдения и вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Об этом пишет ИА «Регнум».

Малышка сбежала во двор и «угнала» самокат. Видео © Telegram/ Регнум

На записях с камер видеонаблюдения видно, как ребёнок в панаме находит оставленный у кустов самокат и начинает движение. Девочка с трудом удерживает руль, пересекает газон, затем тротуар и выезжает на проезжую часть, после чего продолжает путь вдоль дома.

В общей сложности ребёнок проехал около 150–200 метров и оказался вне поля зрения камеры. По словам местных жителей, прохожие видели, что малышка одна пересекает дорогу, но никто не остановился и не помог.

После публикации видео соседи резко раскритиковали ситуацию, указав на недостаточный контроль со стороны родителей и равнодушие очевидцев. В обсуждениях отмечалось, что ребёнок мог легко попасть в опасность на дороге. Позже журналисты выяснили у соседей, что история закончилась благополучно: девочку нашли примерно через 30 минут после исчезновения, с ней всё в порядке.

Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Щёлкове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката, на котором одновременно передвигались трое несовершеннолетних. На одном самокате были 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.