В Ярославле в аварии с автобусом и «Газелью» пострадали шесть человек. Об этом сообщили представители регионального управления МВД в мессенджере «Макс».

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ярославле. Видео © МАКС / УМВД России по Ярославской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Октября около 14:45 по московскому времени.

«По предварительной информации, водитель-мужчина, 2003 г.р., управляя автобусом Volgabus, произвёл наезд на стоящее транспортное средство «Газель», в результате чего произошло опрокидывание автомобиля «Газель» на бетонную конструкцию», — сказано в тексте.

В результате инцидента медицинская помощь потребовалась управлявшему «Газелью» водителю и трём его пассажирам. Кроме того, за медицинской помощью обратились ещё два человека, находившиеся в салоне рейсового автобуса. Всех фигурантов происшествия госпитализировали в лечебное учреждение.

Сейчас инспекторы выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в селе Викулово Тюменской области 18-летний водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения врезался на «Ладе Гранте» в бетонное ограждение. По данным следствия, в результате аварии пострадали шесть из семи находившихся в автомобиле человек, среди них — мать водителя и её подруга, а также трое молодых людей и девушек. Отмечалось, что трое пострадавших были доставлены в реанимацию.