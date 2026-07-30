Пять машин столкнулись на МКАД, один человек погиб

На Московской кольцевой автодороге произошло массовое столкновение с летальным исходом. Подробности случившегося привели в столичной Госавтоинспекции.

Момент смертельного ДТП. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Авария зафиксирована на внутренней стороне 30-го километра МКАД. Участниками дорожного инцидента стали сразу пять транспортных средств.

По предварительным данным, избежать трагедии не удалось. Один из участников движения скончался на месте происшествия. Сейчас там продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Им предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.

Автомобилистов предупредили о серьёзных затруднениях в движении. Водителям порекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда.

Life.ru рассказывал, как 28 июля в Бурятии на федеральной трассе Р-258 «Байкал» перевернулась иномарка, в результате чего три человека попали в больницу. Авария случилась на 486-м километре магистрали. Установлено, что 36-летний автомобилист, ранее лишённый водительского удостоверения, направлялся в сторону Улан-Удэ, но потерял управление. Машина вылетела с дороги, врезалась в бетонную опору и опрокинулась. Травмированы сам виновник и две его попутчицы 18 и 19 лет, всех пострадавших госпитализировали.