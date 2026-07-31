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31 июля, 17:01

Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области

Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области. Обложка © Max / МЧС Ивановской области

Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области. Обложка © Max / МЧС Ивановской области

В Ивановской области произошло ДТП с участием двухэтажного туристического автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ. В автобусе находились футболисты кировского клуба «Факел», сообщает пресс-служба МЧС.

Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области. Фото © Max / МЧС Ивановской области

Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области. Фото © Max / МЧС Ивановской области

Водитель автобуса — мужчина 45 лет — получил повреждение локтя и от госпитализации отказался. Водитель фуры не пострадал. Пассажиры автобуса не пострадали. Разлива топлива не зафиксировано, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На месте работали спасатели.

Три человека пострадали в массовом ДТП на МКАД
Три человека пострадали в массовом ДТП на МКАД

Ранее в Ярославле на проспекте Октября произошла авария с автобусом и «Газелью», в которой пострадали шесть человек. Водитель Volgabus (2003 г.р.) наехал на стоявшую «Газель», после чего она опрокинулась на бетонную конструкцию.

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Александра Мышляева
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