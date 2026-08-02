Два человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Астраханью

В Астраханской области произошло ДТП с участием микроавтобуса. По данным прокуратуры региона, в аварии погибли двое человек, ещё шестеро получили травмы.

Сообщается, что среди пострадавших четверо — дети. Обстоятельства происшествия уточняются. Правоохранители продолжают разбираться в причинах случившегося и оценивают действия участников движения. На месте работают профильные службы, чтобы установить детали аварии и зафиксировать все необходимые материалы.

Ранее сообщалось, что на 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. На месте работают сотрудники и следственная группа для установления обстоятельств, личности пострадавших и причины пока не раскрываются.