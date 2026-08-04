20-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП под Красноярском

Смертельная авария произошла в Берёзовском районе Красноярского края. Виновником стал 20-летний водитель Lada Priora не имевший водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Молодой человек двигался по трассе Берёзовка — Маганск и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Mitsubishi Pajero, которым управлял 62-летний автомобилист. После удара Lada Priora съехала в кювет.

41-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте до прибытия медиков. Виновник аварии госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

В Госавтоинспекции призвали водителей не рисковать чужими жизнями ради сомнительной лихой езды, напомнив, что беспечность за рулём способна привести к трагедии.

Накануне Life.ru рассказывал, как в Волгограде легковой автомобиль Audi врезался в пассажирский автобус, который высаживал людей. Авария произошла в Дзержинском районе на проспекте имени Маршала Жукова. 59-летний водитель иномарки у дома №71 совершил наезд на стоящий транспорт. В результате водителя Audi и двух его пассажирок, включая пятилетнюю девочку, доставили в медучреждение. 45-летняя женщина от полученных травм скончалась.