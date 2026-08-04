В Братске 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом

Одиннадцать пассажиров рейсового автобуса получили травмы после столкновения с самосвалом в Братске Иркутской области. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь, оказался 11-летний ребёнок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

11 человек пострадали в результате ДТП с самосвалом. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Авария произошла днём 3 августа на регулируемом перекрёстке в Центральном районе города. По предварительным данным Госавтоинспекции, автобус «ПАЗ», работавший на маршруте «Братск — Водозаборные дачи», столкнулся с самосвалом SHACMAN.

В момент удара в салоне находились 25 человек. После ДТП 11 пассажиров обратились за помощью к медикам. Причины столкновения пока не установлены. Сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой выясняются обстоятельства произошедшего.

Ситуацию также взяла на контроль прокуратура Братска. Надзорное ведомство проверит, соблюдались ли требования безопасности при организации пассажирских перевозок, и по итогам проверки при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибла 45-летняя женщина, ещё два человека, включая пятилетнюю девочку, получили травмы. Авария произошла в Дзержинском районе города на проспекте имени Маршала Жукова. Водитель автомобиля Audi врезался в стоявший автобус, который высаживал пассажиров.