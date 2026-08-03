В Волгограде женщина погибла в ДТП с легковушкой и автобусом

В Волгограде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибла 45-летняя женщина, ещё два человека, включая пятилетнюю девочку, получили травмы.

По данным управления МВД России, авария произошла в Дзержинском районе города на проспекте имени Маршала Жукова. Водитель автомобиля Audi врезался в стоявший автобус, который высаживал пассажиров.

«59-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», напротив дома № 71 по пр. им. Маршала Жукова совершил наезд на стоящий автобус, осуществлявший высадку пассажиров. В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля «Ауди», включая 5-летнюю девочку, доставлены в медучреждение, где 45-летняя пассажирка скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что три человека стали жертвами ДТП с двумя «Ладами» в Дагестане. Авария произошла после столкновения двух легковых машин. От удара один из автомобилей загорелся.