Шесть человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом в Италии

Шесть человек погибли и ещё 30 получили травмы в массовом ДТП в итальянской провинции Риети. Авария произошла в области Лацио рядом с границей Умбрии, сообщила газета Corriere della Sera.

«По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус, дом на колёсах и три легковых автомобиля», — говорится в материале.

В результате столкновения погибли два водителя. Жертвами аварии также стали два пассажира автобуса и два человека, которые ехали в доме на колёсах. Медики доставили троих пострадавших в больницу в тяжёлом состоянии. Всего травмы получили 30 человек. На месте происшествия работают пожарные и медицинские бригады. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Астраханской области. Ещё шестеро получили травмы, среди них оказались четверо детей. Сотрудники прокуратуры начали проверку после происшествия. Правоохранители выясняют причины аварии и оценивают действия её участников. Профильные службы фиксируют обстоятельства случившегося и собирают необходимые материалы.