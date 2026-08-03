Три человека стали жертвами ДТП с двумя «Ладами» в Дагестане

Три человека, включая ребёнка, погибли в результате столкновения двух автомобилей «Лада» в Дагестане. Ещё шесть человек пострадали, сообщили в региональной прокуратуре и МЧС.

По предварительным данным, авария произошла после столкновения двух легковых машин. От удара один из автомобилей загорелся. В результате ДТП погибли три человека. Шестеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Для ликвидации последствий аварии привлекли 18 специалистов и пять единиц техники. Прокуратура Дагестана взяла на контроль проверку по факту смертельного ДТП. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее шесть человек погибли и ещё 30 пострадали в результате массового ДТП в итальянской провинции Риети в области Лацио у границы с Умбрией. По предварительным данным, столкнулись автобус, дом на колёсах и три легковых автомобиля. Жертвами аварии стали оба водителя, два пассажира автобуса и два человека, находившиеся в доме на колёсах.