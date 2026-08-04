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4 августа, 04:26

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Братске попали в реанимацию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое пострадавших в аварии с автобусом и самосвалом в Братске находятся в реанимации. ДТП произошло в центре города, где столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Shacman.

Медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам общественного транспорта. Среди них оказался 11-летний ребёнок. По данным экстренных служб, состояние двух человек оценивается как наиболее тяжёлое.

У обоих диагностировали сотрясение головного мозга. Один из пациентов также получил закрытую черепно-мозговую травму и пневмоторакс. У второго пострадавшего выявили перелом бедра. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Иркутской области.

В Волгограде женщина погибла в ДТП с легковушкой и автобусом
В Волгограде женщина погибла в ДТП с легковушкой и автобусом

Ранее российский турист погиб в ДТП с грузовиком в Таиланде. Авария произошла днём 2 августа на трассе Рама II в провинции Самутсакхон неподалёку от Бангкока. Россиянин Дмитрий З. передвигался на арендованном скутере. Напротив больницы Vibharam он столкнулся с грузовиком.

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Виталий Приходько
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