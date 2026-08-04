Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Братске попали в реанимацию
Обложка © Life.ru
Двое пострадавших в аварии с автобусом и самосвалом в Братске находятся в реанимации. ДТП произошло в центре города, где столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Shacman.
Медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам общественного транспорта. Среди них оказался 11-летний ребёнок. По данным экстренных служб, состояние двух человек оценивается как наиболее тяжёлое.
У обоих диагностировали сотрясение головного мозга. Один из пациентов также получил закрытую черепно-мозговую травму и пневмоторакс. У второго пострадавшего выявили перелом бедра. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Иркутской области.
Ранее российский турист погиб в ДТП с грузовиком в Таиланде. Авария произошла днём 2 августа на трассе Рама II в провинции Самутсакхон неподалёку от Бангкока. Россиянин Дмитрий З. передвигался на арендованном скутере. Напротив больницы Vibharam он столкнулся с грузовиком.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.