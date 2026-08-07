МВД возбудило дело после наезда на пешеходов в Омске с 8 пострадавшими

Уголовное дело возбуждено по факту наезда легкового автомобиля на группу пешеходов в центре Омска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

У пострадавших в возрасте от 22 до 60 лет предварительно диагностированы переломы различной степени тяжести. Двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные — в удовлетворительном. Водитель 1962 года рождения с 48-летним стажем получил ушиб передней брюшной стенки, экспертиза не выявила у него опьянения.

Расследование ведётся по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.