МВД возбудило дело после наезда на пешеходов в Омске с 8 пострадавшими
Место происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области
Уголовное дело возбуждено по факту наезда легкового автомобиля на группу пешеходов в центре Омска. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
У пострадавших в возрасте от 22 до 60 лет предварительно диагностированы переломы различной степени тяжести. Двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные — в удовлетворительном. Водитель 1962 года рождения с 48-летним стажем получил ушиб передней брюшной стенки, экспертиза не выявила у него опьянения.
Расследование ведётся по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
ДТП произошло днём 6 августа на проспекте Карла Маркса. Водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и вылетел на островок безопасности, где находились люди. В результате госпитализированы восемь человек — семеро пешеходов и сам автомобилист. Ранее высказывалось предположение, что мужчине могло стать плохо с сердцем.
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