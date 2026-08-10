Двое детей попали в больницу после столкновения трёх машин в Екатеринбурге

Двое детей получили травмы при столкновении трёх автомобилей на пересечении улиц Машинная и Фурманова в Екатеринбурге. Об аварии сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

По данным ведомства, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с попутным BMW. После удара автомобиль опрокинулся на Mitsubishi, который ехал навстречу.

«В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля BMW. Дети 2018 и 2023 годов рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в детскую городскую клиническую больницу №9», — говорится в сообщении.

Ранее легковой автомобиль врезался в дерево на Люблинском шоссе у посёлка Черепаново в Калининградской области. В салоне находились четыре человека: трое погибли, ещё одна девушка получила травмы. Спасатели извлекли тела погибших из машины, а сотрудники прокуратуры и другие службы начали выяснять причины происшествия.