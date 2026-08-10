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9 августа, 23:59

Двое детей попали в больницу после столкновения трёх машин в Екатеринбурге

Обложка © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

Обложка © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

Двое детей получили травмы при столкновении трёх автомобилей на пересечении улиц Машинная и Фурманова в Екатеринбурге. Об аварии сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

По данным ведомства, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с попутным BMW. После удара автомобиль опрокинулся на Mitsubishi, который ехал навстречу.

«В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля BMW. Дети 2018 и 2023 годов рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в детскую городскую клиническую больницу №9», — говорится в сообщении.

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Антон Голыбин
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