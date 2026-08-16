В результате атаки ВСУ на Ростовскую область трое погибли, один получил ранения

В ночное время суток на Ростовскую область была совершена воздушная атака, в результате которой погибли три человека. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мои глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему», — написал он в своём телеграм-канале.

В общей сложности за время отражения массированной воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) было сбито более 150 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Воздушная атака затронула три города (Каменск-Шахтинский, Гуково, Донецк) и девять районов: Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонской.

В Каменске повреждена кровля нескольких зданий, а в многоквартирном доме и на железнодорожном вокзале выбиты окна. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии пострадали четыре корпуса с птицей, на территории предприятия произошёл пожар, который уже потушен.

У хутора Волченский в Каменском районе загорелась стерня, пожар удалось потушить на площади 1 300 квадратных метров. В Каменском лесничестве горит два лесных квартала на площади 0,02 га, тушение продолжается. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

В течение ночи, начиная со вчерашнего вечера и заканчивая 6:30 утра 16 августа, в сторону Московского региона летели 600 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). 201 из них был сбит на подлётах и в пределах Московского региона. В настоящее время экстренные службы работают на всех участках падения фрагментов дронов.