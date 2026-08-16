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Регион
16 августа, 03:50

15 дронов сбили над Тульской областью, опасность атаки сохраняется

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Силы ПВО Минобороны России уничтожили 15 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Миляев напомнил жителям, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу обращаться в экстренные службы.

Угроза новых атак пока не снята. В регионе продолжает действовать опасность БПЛА.

Три человека в районе МКАД пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Москву
Три человека в районе МКАД пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Москву

В течение ночи, начиная со вчерашнего вечера и заканчивая 6:30 утра 16 августа, в сторону Московского региона летели 600 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). 201 из них был сбит на подлётах и в пределах Московского региона. В настоящее время экстренные службы работают на всех участках падения фрагментов дронов.

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Виталий Приходько
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