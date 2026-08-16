Столицу атаковали 600 дронов, 201 БПЛА уничтожен в Московском регионе
С вечера 15 августа до 6:30 утра в сторону Московского региона летели 600 БПЛА
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В течение ночи, начиная со вчерашнего вечера и заканчивая 6:30 утра 16 августа, в сторону Московского региона летели 600 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). 201 из них был сбит на подлётах и в пределах Московского региона. В настоящее время экстренные службы работают на всех участках падения фрагментов дронов.
«В период со вчерашнего вечера по 6:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
В районе МКАД пострадали три человека, которым сейчас оказывается вся требуемая медицинская помощь. На месте падения обломков развёрнута работа бригад экстренных служб.
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