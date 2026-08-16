Ещё 27 БПЛА сбили на подлёте к столице, общее число выросло до 132
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Силы ПВО уничтожили уже 132 беспилотника, летевших на Москву. Ранее сообщалось о 105 сбитых дронах. Таким образом, с момента последнего обновления военные перехватили ещё 27 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
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