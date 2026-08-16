Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 01:55

Более 100 дронов были сбиты на подлёте к Москве, отражение атак продолжается

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны сбили ещё 16 беспилотников, летевших к Москве. Число уничтоженных аппаратов с начала атаки выросло до 105, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны сбиты ещё семь беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков <...> Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников», — написал Собянин.

Сотрудники оперативных служб обследуют территории, где обнаружили фрагменты дронов. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Четыре человека пострадали 15 августа в ДНР из-за атак дронов ВСУ
Четыре человека пострадали 15 августа в ДНР из-за атак дронов ВСУ

Ранее FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar