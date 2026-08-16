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16 августа, 03:07
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Три человека в районе МКАД пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В районе МКАД пострадали три человека, которым сейчас оказывается вся требуемая медицинская помощь. На месте падения обломков развёрнута работа бригад экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

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Силы ПВО уничтожили уже 132 беспилотника, летевших на Москву. Ранее сообщалось о 105 сбитых дронах. Таким образом, с момента последнего обновления военные перехватили ещё 27 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Алена Пенчугина
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