Три человека в районе МКАД пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Москву

В районе МКАД пострадали три человека, которым сейчас оказывается вся требуемая медицинская помощь. На месте падения обломков развёрнута работа бригад экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Силы ПВО уничтожили уже 132 беспилотника, летевших на Москву. Ранее сообщалось о 105 сбитых дронах. Таким образом, с момента последнего обновления военные перехватили ещё 27 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.