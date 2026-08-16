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Регион
16 августа, 06:26

Массированная атака: Российские военные сбили рекордные 822 дрона ВСУ

Минобороны РФ сообщило о перехвате 822 дронов над российскими регионами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные отразили массированный налёт минувшей ночью. Дежурные расчёты ПВО уничтожили 822 украинских беспилотника.

Инцидент зафиксирован в период с вечера 15 августа до 08:00 утра 16 августа. Активные боевые действия развернулись над множеством регионов страны.

Согласно заявлению оборонного ведомства, целью стали территории семнадцати субъектов РФ. Опасные объекты ликвидированы также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В списке пострадавших местностей числятся Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области. Атаки также отражены в столичном регионе, на Кубани и в Крыму.

Противник задействовал технику самолётного типа.

В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА
В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА

Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

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Оксана Попова
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