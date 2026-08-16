В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА

В подмосковном Домодедово произошло серьезное возгорание складского помещения, где хранились медикаменты. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном канале.

Согласно оперативным данным, пожар охватил складской объект. На текущий момент экстренные службы проводят мероприятия по локализации и ликвидации огня.

Глава региона уточнил, что, по предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения пожара и информация о масштабах ущерба уточняются.

Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов.