ПВО сбила 187 беспилотников над Подмосковьем: что известно о масштабном налёте
В Подмосковье отразили масштабную атаку 187 беспилотников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению губернатора Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов.
Удары были зафиксированы в десятке округов, включая Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломну, Каширу и Егорьевск. Аппараты были либо сбиты, либо принудительно посажены.
Не обошлось без пострадавших. В Подольске медицинская помощь потребовалась трём гражданам. Один человек получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», ещё двое травмированы в результате падения обломков на трассе М-2 и в посёлке Железнодорожный. Им оказывается необходимая поддержка.
Серьёзные повреждения зафиксированы в индустриальном парке «Коледино», где загорелся склад Wildberries. Персонал успели эвакуировать в укрытие, поэтому там обошлось без жертв. Также огонь вспыхнул на фармацевтическом складе в Домодедово.
Разрушения коснулись и городской инфраструктуры. В Кашире повреждено новое здание отдела полиции, а в Воскресенске зафиксированы повреждения промышленных сооружений.
На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы в усиленном режиме. Власти обещают оперативно сообщать о развитии ситуации.
Ранее FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
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