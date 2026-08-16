ПВО сбила 187 беспилотников над Подмосковьем: что известно о масштабном налёте

Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению губернатора Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов.

Удары были зафиксированы в десятке округов, включая Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломну, Каширу и Егорьевск. Аппараты были либо сбиты, либо принудительно посажены.

Не обошлось без пострадавших. В Подольске медицинская помощь потребовалась трём гражданам. Один человек получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», ещё двое травмированы в результате падения обломков на трассе М-2 и в посёлке Железнодорожный. Им оказывается необходимая поддержка.

Серьёзные повреждения зафиксированы в индустриальном парке «Коледино», где загорелся склад Wildberries. Персонал успели эвакуировать в укрытие, поэтому там обошлось без жертв. Также огонь вспыхнул на фармацевтическом складе в Домодедово.

Разрушения коснулись и городской инфраструктуры. В Кашире повреждено новое здание отдела полиции, а в Воскресенске зафиксированы повреждения промышленных сооружений.

На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы в усиленном режиме. Власти обещают оперативно сообщать о развитии ситуации.

Ранее FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.