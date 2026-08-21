В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина, ещё четверо ранены

В Белгородской области в результате серии атак украинских FPV-дронов погибла женщина. Как сообщает региональный оперштаб, трагедия произошла в Белгородском районе: дрон ударил по автомобилю вблизи посёлка Разумное, женщина скончалась при транспортировке в больницу, двое пассажиров госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Кроме того, зафиксированы атаки в селе Никольское, где ранен мужчина, и в посёлке Волоконовка, где беспилотник повредил предприятие, в результате чего пострадал ещё один местный житель.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. В результате удара погиб фельдшер, а водитель получил тяжёлые травмы. Машина скорой помощи попала под удар во время выполнения служебной задачи, сообщили региональные власти.