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21 августа, 16:22

В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина, ещё четверо ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области в результате серии атак украинских FPV-дронов погибла женщина. Как сообщает региональный оперштаб, трагедия произошла в Белгородском районе: дрон ударил по автомобилю вблизи посёлка Разумное, женщина скончалась при транспортировке в больницу, двое пассажиров госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Кроме того, зафиксированы атаки в селе Никольское, где ранен мужчина, и в посёлке Волоконовка, где беспилотник повредил предприятие, в результате чего пострадал ещё один местный житель.

ВСУ обстреляли микроавтобус с мирными жителями в ДНР, погибли два человека
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Ранее Life.ru рассказывал об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. В результате удара погиб фельдшер, а водитель получил тяжёлые травмы. Машина скорой помощи попала под удар во время выполнения служебной задачи, сообщили региональные власти.

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Наталья Демьянова
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