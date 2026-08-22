В Ростовской области сбили 140 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 9 районах

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны отражали массовую атаку беспилотников на Ростовскую область. Было сбито около 140 дронов в Каменске-Шахтинском, а также 9 районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Шолоховском районе в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата произошло возгорание леса на площади 1 га. Информация о пострадавших не поступала, угроза жилым объектам отсутствует. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется», — уточнил Слюсарь в своём телеграм-канале.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус, который следовал из Сухума в Донецк. Удар произошёл на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка возле посёлка Харьковское. Погибли водитель и подросток 2011 года рождения. Ещё четыре пассажирки получили ранения. Женщина 1991 года рождения получила тяжёлые ранения. Две другие пассажирки, 1986 и 1978 годов рождения, находятся в состоянии средней степени тяжести. Также пострадала женщина 1990 года рождения.