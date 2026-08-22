Ещё одно зверство: ВСУ стреляли по пожилым людям за отказ покинуть Красный Лиман

Украинские военные стреляли по ногам пожилым жителям Красного Лимана, которые отказывались от эвакуации. В городе также фиксировали случаи исчезновения людей. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселёв.

«И были случаи, когда просто стреляли по ногам пожилым людям. И есть случаи, когда люди просто исчезали», — сказал он.

Ранее Киселёв рассказывал, что пожилые жители Красного Лимана не хотят покидать город даже после угроз со стороны украинских военнослужащих. По данным эксперта, там остаются около 1 тыс. человек.

Киселёв не исключил, что после освобождения Красного Лимана Армией России похожие случаи могут произойти в Славянске и Краматорске. По мнению эксперта, оставшиеся там жители могут столкнуться с преследованием и стрельбой.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус, который следовал из Сухума в Донецк. Удар произошёл на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка возле посёлка Харьковское. Погибли водитель и подросток 2011 года рождения. Ещё четыре пассажирки получили ранения. Женщина 1991 года рождения получила тяжёлые ранения. Две другие пассажирки, 1986 и 1978 годов рождения, находятся в состоянии средней степени тяжести. Также пострадала женщина 1990 года рождения.