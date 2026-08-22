В зоне проведения специальной военной операции произошёл эпизод, демонстрирующий военную хитрость и смекалку российских военнослужащих. Двое бойцов, используя знание украинского языка, сумели без потерь нейтрализовать опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом передаёт RT, ссылаясь на слова лейтенанта с позывным Сапог.

По словам офицера, перед началом операции разведка зафиксировала на участке так называемые псевдоокопы — ложные позиции, которые, как предполагалось, были пустыми. Чтобы проверить обстановку, Сапог вместе со своим заместителем с позывным Бык принял решение оставить основной личный состав в тылу и отправиться на разведку вдвоём. Однако, когда бойцы спустились в окоп, выяснилось, что он вовсе не ложный — внутри находилось пятеро украинских военнослужащих, которые мгновенно навели оружие на незваных гостей.

Мгновенно оценив ситуацию, Сапог громко крикнул на украинском языке: «Ребята, мы из ВСУ! Принять бой!» Противник, приняв российских военных за своих, начал перестраиваться и занимать позиции согласно команде. Этой секундной паузой воспользовались Бык и Сапог — они открыли прицельный огонь по растерявшимся украинским бойцам, ликвидировав их. Лейтенант пояснил, что схожесть мультикамуфляжной формы Армий России и Украины, особенно в условиях грязи и пыли, сыграла решающую роль.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска с 15 по 21 августа нанесли один массированный и девять групповых ударов по объектам на территории Украины. В числе поражённых целей оказались предприятия военной промышленности и места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Для ударов применялись высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты большой дальности.