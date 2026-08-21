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21 августа, 11:27

Удар по ветке снабжения Киева: ВС РФ вывели из работы КПП на пути поставок из Румынии

«Страна.ua»: Армия России ударила по КПП «Табаки» в Одесской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС России нанесли удар по направлению в Одесской области, через которое на Украину идёт значительный поток поставок из Румынии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Под удар попал международный контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе Украины и Молдавии. После атаки движение через КПП полностью остановили. По данным издания, повреждены здания и конструкции пункта пропуска. Восстановление его работы потребует ремонта инфраструктуры.

Это направление имеет важное значение для украинской логистики: через молдавские погранпереходы проходит крупный поток грузов из Румынии. В случае регулярных ударов по этой инфраструктуре соответствующая ветка снабжения Украины может быть серьёзно нарушена.

Армия России ударила по пункту управления ВМС Украины под Одессой
Армия России ударила по пункту управления ВМС Украины под Одессой

Ранее Life.ru писал об ударе ВС России по порту Измаил в Одесской области. По данным Минобороны РФ, портовая инфраструктура использовалась для хранения, погрузки и перевозки военных грузов и топлива для ВСУ, а сам объект служил одним из логистических узлов украинских войск.

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Николь Вербер
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