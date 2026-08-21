Удар по ветке снабжения Киева: ВС РФ вывели из работы КПП на пути поставок из Румынии

ВС России нанесли удар по направлению в Одесской области, через которое на Украину идёт значительный поток поставок из Румынии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Под удар попал международный контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе Украины и Молдавии. После атаки движение через КПП полностью остановили. По данным издания, повреждены здания и конструкции пункта пропуска. Восстановление его работы потребует ремонта инфраструктуры.

Это направление имеет важное значение для украинской логистики: через молдавские погранпереходы проходит крупный поток грузов из Румынии. В случае регулярных ударов по этой инфраструктуре соответствующая ветка снабжения Украины может быть серьёзно нарушена.

Ранее Life.ru писал об ударе ВС России по порту Измаил в Одесской области. По данным Минобороны РФ, портовая инфраструктура использовалась для хранения, погрузки и перевозки военных грузов и топлива для ВСУ, а сам объект служил одним из логистических узлов украинских войск.