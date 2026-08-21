ВС РФ за неделю нанесли 10 ударов по объектам ВПК и местам запуска «Фламинго»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска с 15 по 21 августа нанесли один массированный и девять групповых ударов по объектам на территории Украины. В числе поражённых целей оказались предприятия военной промышленности и места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.
Для ударов применялись высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты большой дальности.
По данным военного ведомства, также были поражены логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.
В список целей вошли цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров, а также предприятия, выпускающие комплектующие для них.
Кроме того, российские военные заявили об ударах по складам боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Особое внимание в течение недели уделялось инфраструктуре, связанной с украинскими ракетами «Фламинго». Ранее Life.ru сообщал, что российские войска уже наносили удары по местам их подготовки и запуска.
Также 16 августа Минобороны отчиталось об ударах по ряду украинских предприятий, которые, по данным ведомства, участвовали в производстве ракет «Фламинго». В частности, речь шла о площадках в Киеве и объектах топливной инфраструктуры.
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