ВС РФ за неделю нанесли 10 ударов по объектам ВПК и местам запуска «Фламинго»

Российские войска с 15 по 21 августа нанесли один массированный и девять групповых ударов по объектам на территории Украины. В числе поражённых целей оказались предприятия военной промышленности и места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.

Для ударов применялись высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты большой дальности.

По данным военного ведомства, также были поражены логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

В список целей вошли цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров, а также предприятия, выпускающие комплектующие для них.

Кроме того, российские военные заявили об ударах по складам боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Особое внимание в течение недели уделялось инфраструктуре, связанной с украинскими ракетами «Фламинго». Ранее Life.ru сообщал, что российские войска уже наносили удары по местам их подготовки и запуска.

Также 16 августа Минобороны отчиталось об ударах по ряду украинских предприятий, которые, по данным ведомства, участвовали в производстве ракет «Фламинго». В частности, речь шла о площадках в Киеве и объектах топливной инфраструктуры.