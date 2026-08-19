ВС России поразили места запуска украинских ракет «Фламинго»

Российские военные за сутки нанесли удары по местам подготовки и запуска украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, для атаки применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. В список заявленных целей вошли цеха сборки и места хранения беспилотников и комплектующих к ним.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило об ударах по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Ранее российские военные ударными БПЛА в акватории Чёрного моря юго-восточнее Одессы поразили вражеское судно типа «сухогруз». Оно перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ. Военные РФ продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины.