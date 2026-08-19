Удар по морскому каналу снабжения: Армия России атаковала порт Черноморска

Российские военные нанесли удары по морскому судну с вооружением и боеприпасами, а также складам с военным имуществом в порту Черноморска (Одесская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ 19 августа.

По данным военного ведомства, атака проводилась ударными беспилотными летательными аппаратами. Под поражение попал сухогруз, который использовался для перевозки вооружения и боеприпасов в интересах ВСУ.

Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.

В Минобороны отметили, что российские силы продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.

Российские военные существенно нарастили интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Одессы, фактически установив морскую блокаду. С начала текущего года зафиксировано около 200 атак, что уже превышает суммарный показатель за весь 2025 год. Под удар попадают не только терминалы, но и иностранные торговые суда, задействованные в перевозке вооружений и топлива для ВСУ. С помощью высокоточного оружия и беспилотников поражаются хранилища ГСМ, склады боеприпасов, сборочные цеха дронов и непосредственно корабли. Кампания призвана перерезать ключевой маршрут военного снабжения Украины. Эксперты отмечают, что подобные систематические действия наносят серьёзный урон экономике страны, отрезая её от морских путей, которые обеспечивали до 80% внешнеторгового оборота.