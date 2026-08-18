ВС РФ подорвали сухогруз с оружием для ВСУ на подступах к порту Одессы

Российские военные в течение дня ударными БПЛА в акватории Чёрного моря юго-восточнее Одессы поразили судно типа «сухогруз». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Судно перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ. ВС РФ продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются для обеспечения киевских войск.

«Вооружённые Силы РФ продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», — подчеркнули в МО.

Ранее российские войска нанесли удар по топливным резервуарам в порту Одессы. По данным Минобороны, горючее предназначалось для украинских войск. Для удара применялись ударные беспилотники. Все цели были поражены.