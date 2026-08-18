ВС РФ поразили логистику, энергетику и цеха сборки БПЛА в 148 районах Украины

За сутки российская армия атаковала логистические узлы, объекты энергетики и транспорта, которые работали на нужды украинских войск, а также предприятия по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве конкретизировали состав сил, задействованных в серии ударов: помимо оперативно-тактической авиации и артиллерийских подразделений, активно применялись беспилотные летательные аппараты и ракетные вооружения.

Кроме заявленных объектов, огневое поражение также коснулось складских помещений, где хранились БПЛА и запасные части к ним. Дополнительно ракетно-бомбовые удары наносились по пунктам временной дислокации украинских подразделений и лагерям иностранных наёмников. География огневой работы охватила 148 различных районов.

Также ранее в Минобороны рассказали, что российские войска накрыли не только логистику и энергетику, но и производство наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров. В ударах участвовал так называемый «русский квартет» — авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия. Помимо этого, поражены места хранения техники и стоянки украинских подразделений вместе с наёмниками.