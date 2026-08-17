Смертоносный «русский квартет» обнулил важные цели в 144 районах Украины
Армия России за сутки уничтожила склады, объекты энергетики и транспорта ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска за сутки нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. К ударам привлекался смертоносный «русский квартет»: оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Также, по данным министерства, поражены вражеские цеха сборки и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Кроме того, ведомство сообщило об ударах по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего в сводке говорится о 144 районах.
Ранее российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Населённые пункты перешли под контроль российских подразделений в ходе продвижения на соответствующих участках фронта.
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