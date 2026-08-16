«Груз не доставлен»: ВС РФ поразили судно с западным оружием для ВСУ в Чёрном море

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские военные ударными беспилотниками поразили производственный цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Белгороде-Днестровском (примерно в 40 км юго-западнее Одессы). Там хранились боевые части для морских дронов, которые использовались для атак на суда, энергоинфраструктуру в Чёрном море и российские прибрежные города.