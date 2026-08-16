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16 августа, 15:02

«Груз не доставлен»: ВС РФ поразили судно с западным оружием для ВСУ в Чёрном море

Минобороны РФ: В Чёрном море поражён сухогруз с западным вооружением для ВСУ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны РФ, доставлял западное вооружение для ВСУ. Судно находилось в акватории Чёрного моря восточнее Одессы.

«В акватории Чёрного моря восточнее Одессы поражён сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские военные ударными беспилотниками поразили производственный цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Белгороде-Днестровском (примерно в 40 км юго-западнее Одессы). Там хранились боевые части для морских дронов, которые использовались для атак на суда, энергоинфраструктуру в Чёрном море и российские прибрежные города.

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Анастасия Никонорова
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