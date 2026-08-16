ВС РФ поразили цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров под Одессой

Российские военные ударными беспилотниками поразили производственный цех и склад комплектующих для безэкипажных катеров в Белгороде-Днестровском, сообщили в Минобороны РФ.

Объекты находятся примерно в 40 километрах юго-западнее Одессы. По данным ведомства, там также хранились боевые части для морских дронов. Эти БЭК использовались для нападений на суда и энергетическую инфраструктуру в акватории Чёрного моря, а также на российские города черноморского побережья.

ВС РФ продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и плавсредствам, задействованным в интересах ВСУ.

Российские войска последовательно наносят удары по портовым объектам Украины, задействованным для снабжения ВСУ. Ночью 15 августа в Одессе был поражён склад с военно-техническим имуществом, а в Измаиле под удар попала инфраструктура для хранения и перевозки военных грузов и горючего. Днём ранее целями в портах Одесса и Южный стали резервуар с топливом, склад вооружения и военной техники.