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12 августа, 09:20

Черноморский флот потопил восемь морских дронов ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 12 августа.

«Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено восемь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины», — заявили в ведомстве.

Полковник усмотрел след Британии в атаке безэкипажных катеров ВСУ на Ялту
Полковник усмотрел след Британии в атаке безэкипажных катеров ВСУ на Ялту

Ранее ВСУ попытались атаковать морскими дронами Ялту в Крыму. Один БЭК был подбит и выброшен на побережье, где его обезвредили сапёры. В связи с угрозой жителей и гостей курорта попросили срочно покинуть Приморский парк и прилегающую к нему территорию.

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Никита Никонов
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