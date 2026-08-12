Черноморский флот потопил восемь морских дронов ВСУ за сутки

Силы Черноморского флота за сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 12 августа.

«Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено восемь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины», — заявили в ведомстве.

Ранее ВСУ попытались атаковать морскими дронами Ялту в Крыму. Один БЭК был подбит и выброшен на побережье, где его обезвредили сапёры. В связи с угрозой жителей и гостей курорта попросили срочно покинуть Приморский парк и прилегающую к нему территорию.