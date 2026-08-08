Полковник усмотрел след Британии в атаке безэкипажных катеров ВСУ на Ялту

Атака безэкипажных катеров на Ялту была подготовлена при участии британских специалистов, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru. По его оценке, главной целью Киева было не столько нанесение военного ущерба, сколько устрашение мирного населения и срыв курортного сезона в Крыму.

«Уже давно известно, что британские военно-технические специалисты помогают Вооружённым силам Украины в разработке БЭК. В данном случае их запуск имеет явно выраженную цель: сорвать летний сезон в Крыму, отбить желание у россиян там отдыхать и заодно увеличить количество жертв среди мирных людей на ялтинских и других берегах», — поделился он.

Эксперт заявил, что одной из главных целей было посеять панику и тем самым подорвать экономику региона. Баранец уточнил, что производство и модернизация БЭК ведутся на двух площадках: совместном предприятии в Великобритании и на черноморском побережье Украины. В последнее время российские ракеты «Кинжал» и «Калибр» наносят удары по этим объектам.

Баранец также напомнил, что катера запускаются с судов-носителей, базирующихся у берегов Румынии и Болгарии. По его словам, ранее БЭК использовались для атак на Крымский мост, Севастополь и корабли Черноморского флота. По оценке полковника, серьёзность угрозы удалось снизить благодаря установке крупнокалиберных пулемётов и активной работе вертолётчиков, которые эффективно противодействуют морским дронам.

Напомним, в Ялте проводится операция по разминированию украинского безэкипажного катера, выброшенного на берег в центре города. Жителей призвали срочно покинуть Приморский парк и прилегающую территорию. Разминирование завершится в ближайшее время.