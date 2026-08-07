В центре Ялты разминируют украинский морской дрон, людей срочно эвакуируют

В Ялте проходит операция по разминированию украинского безэкипажного катера (БЭК), выброшенного на берег в центральной части города. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В связи с угрозой жителей и гостей курорта попросили срочно покинуть Приморский парк и прилегающую к нему территорию.

«Внимание! В Ялте идёт операция по разминированию БЭКа. Просим всех жителей и гостей города срочно покинуть район Приморского парка!», — написал Крючков.

По его словам, БЭК был подбит и выброшен на побережье. Сейчас на месте работают специалисты. Власти города призывают граждан не пренебрегать укрытиями и не оставаться на первой береговой линии. Район оцеплен, доступ ограничен.

Местных жителей попросили следить только за официальными сообщениями и не подходить к месту происшествия. Ожидается, что разминирование завершится в ближайшее время.

Ранее в Ялте отдыхающих призвали покинуть пляжи из-за беспилотной опасности на территории Крыма. Предупреждение распространила Единая дежурно-диспетчерская служба города.