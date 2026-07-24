Цепи от бензопил вместо осколков: сапёр раскрыл опасную начинку дронов ВСУ

Украинские военные используют фрагменты цепей от бензопил в качестве поражающих элементов на отдельных беспилотниках. Об этом рассказал сапёр Московского военного округа с позывным Турист.

По его словам, цепи распиливают на небольшие части и добавляют к боевой нагрузке дрона. При взрыве металлические фрагменты разлетаются и могут причинить тяжёлые ранения.

«Доходит до того, что они используют вплоть до цепей от бензопил, распиливают их и добавляют в комплект к дрону», — заявил военнослужащий.

Сапёр подчеркнул, что подобная начинка делает особенно опасными попытки сбить беспилотник на небольшом расстоянии. Даже после поражения аппарата его боевая часть может сдетонировать, а металлические элементы — разлететься вокруг.

По словам Туриста, российские бойцы учитывают такую угрозу при выборе способа уничтожения дронов и стараются не приближаться к упавшим аппаратам до их проверки специалистами.

Ранее Life.ru рассказывал, как сапёры обнаружили в Курской области взрывные устройства, замаскированные под мягкие игрушки. Военные также обезвреживали неразорвавшиеся FPV-дроны и другие боеприпасы, оставшиеся на освобождённой территории.